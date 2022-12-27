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Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос

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Около половины (46%) россиян считают войну против Украины главным событием уходящего года.

Об этом говорится в опросе российского "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос 01

"34% считают важнейшим событием объявленную в сентябре "частичную" мобилизацию, еще треть (32%) - "присоединение" оккупированных территорий Украины. Коронавирус, который оставался главным событием за последние два года, отступил в этом году на второй план, его отметили около 30% респондентов.

Более сложным для России 2022 год назвали 76% респондентов (в прошлом году таковых было 55%), указывает "Левада-центр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

В 2022 году большинство россиян отмечают ухудшение в таких областях как: отношения со странами Запада и НАТО (82%), общий уровень жизни (49%), работа медицинских учреждений (40%), возможность хорошо зарабатывать (39%).

Россияне считают войну против Украины и мобилизацию важнейшими событиями 2022 года, - опрос 02

Топ комментарии

  • растуди
    Коротше, немає ніяких хароших рускіх - це наші споконвічні вороги, які хочуть нас знищити. Усьо, кінець розмови, бай-бай
  • Евгений Агро
    Хворі оркофашисти, гарної вам дороги до пекла в яке ви потрапите, знаю точно, ще за свого життя, в кланово-олігархічну війну, де вас здохнуть мільйони і рашку розірве на шматки.
  • Olena Lynch
    Схоже, що вже у всіх росіян настала гостра інтелектуальна недостатність.
    А вся російська історія може бути описана однією фразою "А потім стало ще гірше" і в сенсі нормального мислення теж.
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