Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить "подобру-поздорову", - Лавров
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Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз безопасности следует выполнить, иначе вопрос будет решен российской армией.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению угроз безопасности России, включая наши новые земли, врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.
Лавров добавил, что Киев пытается "втянуть США и других членов НАТО в конфликт в Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией".