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Оккупанты планируют "зачистить" захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей, - Центр национального сопротивления

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Оккупанты планируют "зачистить" захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей, - Центр национального сопротивления
На оккупированных украинских территориях россияне начали заниматься так называемой "интеграцией" религиозных организаций, имея целью оставить только те церкви, которые подконтрольны Кремлю.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях начала действовать программа "Содействие религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается ОО "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", финансируемая за счет грантов президента РФ.

Организация занимается ревизией имущества конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную Православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в Крыму", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Самсон 743bf56e
    зелена влада малаб скористатися моментом і очистити Украіну від окупаційної московської церкви.Але мабуть вони не хотят дратувати путіна.
  • растуди
    А ми цацкаємось з фсбешниками у попівських рясах
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    коли вже викинуть зі святих українських Лавр, з усієї України цю ворожу кацапську фсб/кгб секту з "томосом" від тогваріща сталіна, під пазваю "упц мп - рпц" ???



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