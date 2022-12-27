Оккупанты планируют "зачистить" захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей, - Центр национального сопротивления

На оккупированных украинских территориях россияне начали заниматься так называемой "интеграцией" религиозных организаций, имея целью оставить только те церкви, которые подконтрольны Кремлю.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях начала действовать программа "Содействие религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается ОО "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", финансируемая за счет грантов президента РФ.

Организация занимается ревизией имущества конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную Православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в Крыму", – говорится в сообщении.

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