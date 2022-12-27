Армии Сербии и Косово приведены в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию к полной боевой готовности. Аналогичное решение приняли власти Косово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дневник", которое цитирует министра обороны Сербии Милоша Вучевича, сербское издание "Вечерние новости".

"Президент Сербии как главнокомандующий сегодня вечером (26 декабря. – Ред.) приказал привести вооруженные силы Сербии в самый высокий уровень боевой готовности, то есть готовность к уровню применения вооруженной силы", - заявил Вучевич.

Вучевич также заявил, что причиной такого решения является якобы подготовка властей Косово к нападению на баррикады сербов на севере Косово.

"Вечерние новости" сообщили, что Косово со своей стороны также привело свою армию в максимальную боевую готовность.

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