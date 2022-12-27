ВСУ отбили атаки врага в районах 8 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах 6 населенных пунктов в Донецкой области и 2 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 27 декабря по поводу российского вторжения.

Итак, начались триста седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении обстреляны районы Винторовки, Мануховки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Первомайское и Площанка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огненное поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это - Белогоровка, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении из минометов и ствольной артиллерии обстреляны районы Темировки, Ольговского, Полтавки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Берислав, Веселое, Садовое, Антоновка и Станислав Херсонской области и Херсон.

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25 декабря наши военные разбили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составляют до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.