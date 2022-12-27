Россия особенно заинтересована на Одесском регионе, поэтому атаки будут продолжаться по многим направлениям, - Братчук.

Одесский регион интересен с точки зрения геополитики, потому враг всегда отдельно подчеркивает заинтересованность в нем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.





"Враг всегда в отдельности подчеркивает заинтересованность в нашем регионе. Потому что это украинский выход к Черному морю. Это экспорт. Это интересный регион с точки зрения геополитики. Внимание постоянно, поэтому и понимаем, что враг будет угощать свое внимание из-за ракетных ударов. Мы, конечно, уже не говорим о суше и подготовке морской десантной операции. Она невозможна", - сказал Братчук.

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