25 декабря ВСУ разбили сосредоточение живой силы врага в Запорожской области, - Генштаб

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага в Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 27 декабря по поводу российского вторжения.

"25 декабря наши военные разбили сосредоточение живой силы российских захватчиков в Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составляют до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Среди них 15 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение высокоточным снарядом группы из 12 оккупантов в месте их дислокации. ВИДЕО беспилотника