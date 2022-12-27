Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен идти на переговоры по условиям Украины, которая представит на мирном саммите в Организации Объединенных Наций свой план окончания войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Да, руководство РФ продолжает преследовать в своей полномасштабной военной агрессии против Украины "свои цели".

"Мы никогда не соблюдали чужие условия, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", - заявил Песков в ответ на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Украины.

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