Гутерриш согласен быть посредником на саммите по формуле мира, но нужно согласие всех сторон

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов быть посредником для Украины и России, но с согласия всех сторон.

Об этом заявила заместитель спикера генсека ООН Фрлоренция Сото Нино-Мартинез, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – сказала она.



26 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.

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