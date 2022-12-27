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Гутерриш согласен быть посредником на саммите по формуле мира, но нужно согласие всех сторон

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Гутерриш согласен быть посредником на саммите по формуле мира, но нужно согласие всех сторон
Генсек ООН Антониу Гутерриш готов быть посредником для Украины и России, но с согласия всех сторон.

Об этом заявила заместитель спикера генсека ООН Фрлоренция Сото Нино-Мартинез, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – сказала она.

26 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    Формула перемоги нам потрібна а не миру-мир потрібен для *****, всі розуміють що маеться на увазі, тимчасовий мир, наростити мяса та зброю і піти новою атакою не здивуюся якщо ***** піде на таку формулу миру щоб затянути все-закінчуйте Кулеби та інші з таким підходом бо буде горе
  • ьля
    останнім часом "голуби миру" щось летять, як мухи на.. повидло.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну що ж, піар Зєлєнскому трохи обламали. І воно справедливо. Про мир треба говорити після закірчення війни. А війни закінчуються або перемогою, або поразкою, і точно не формулою.
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