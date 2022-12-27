Общие боевые потери РФ с начала войны – около 103 220 человек (+620 за сутки), 3016 танков, 1998 артсистем, 6024 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 103 220 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,
танков - 3016 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,
артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,
РСЗО - 418 (+0) ед,
средства ПВО - 212 (+0) ед,
самолетов - 283 (+0) ед,
вертолетов - 267 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),
крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 653 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,
специальная техника - 179 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.