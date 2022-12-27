РФ перебросила в Беларусь части танковой армии, - британская разведка

Части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения учений. Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в строительстве, на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.

"Это соединение, вероятно, проводило тренировку перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, за последние 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и возле Сватово в Луганске.

Россия по-прежнему инициирует частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, во время наступления в сентябре ВСУ разбили танковую 1-ю гвардейскую танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.

Также читайте: Россия имеет два варианта для нового наступления в Украине, - Минобороны Германии