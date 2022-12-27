Взрывы в Энгельсе вызвали волну беспокойства о несостоятельности Путина защитить критическую инфраструктуру РФ, - ISW
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Взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, была подвергнута критике.
"Милблогеры подвергли сомнению действия властей и были возмущены реакцией на информацию о взрывах в глубоком тылу", - указывают в отчете ISW.
Представители провоенного сообщества также неудовлетворительно оценили технические возможности российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
В то же время они выразили обеспокоенность по поводу неспособности военно-политического руководства РФ, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру.