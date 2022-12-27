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Путин не предлагал вести переговоры с Украиной, - ISW

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Путин не предлагал вести переговоры с Украиной, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря вопреки некоторым сообщениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, Путин в телеинтервью заявил, что не считает, что война приближается к "опасному рубежу", и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан, прежде чем сказал, что Россия "готова к переговоров со всеми сторонами", вовлеченными в конфликт.

"Путин открыто не заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, сохраняя свой лживый нарратив о том, что Украина, которую он просто назвал "другой стороной", нарушила дипломатические действия России до вторжения", - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Украину к предыдущим уступкам.

Аналитики также считают, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном веб-сайте, как это обычно делает, вероятно, чтобы способствовать искажению полного заявления Путина.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • 5 копійок
    "яку він просто назвав "іншою стороною" Джерело: https://censor.net/ua/n3389517"

    Клоун казав те саме. Співпадіння? Не думаю. Він і зараз у своїх гундосиках ні разу не згадав про *****. Слизький поц.
  • Garry Grant
    До жопи що там ***** говорило,що не говорило і що не опублікували.
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