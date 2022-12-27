За прошедшие сутки основные бои шли на линии Сватово - Кременная и у Бахмута, - ISW

Российские и украинские войска в понедельник продолжали наступательные действия на линии Сватово – Кременная в Луганской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 26 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские источники сообщают, что украинские войска ведут бой у Кременной. Российские источники утверждают, что их войска достигли ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута. Российские силы продолжали наземные атаки на западную окраину Донецка", - говорится в строительстве.

Ссылаясь на украинских военных чиновников, отмечается, что российские силы могут сосредоточить некоторые неуказанные силы для наступательных или показательных операций в Запорожской области и что российские силы пытаются провести небольшие боевые разведывательные операции, чтобы выйти на правобережную часть Херсонской области.

"Россия продолжает усилия по укреплению контроля над оккупированными территориями в Украине через манипулиции процедурами обретения гражданства", - сообщают в ISW.

Украинские удары по легитимным военным объектам далеко в тылу РФ вызвали негативную реакцию у российского провоенного сообщества, отмечают аналитики.

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"Видные голоса в провоенном информационном пространстве, скорее всего, продолжат использовать вероятные атаки на внутреннюю безопасность России, чтобы критиковать российские военные возможности и руководство и призвать к эскалации действий против Украины", - говорится в отчете.

Также ISW сообщает, что российские чиновники и националисты начали критиковать снисходительную политику Кремля по миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии.