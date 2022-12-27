Бахмут стал символом беспомощности армии РФ и вызывает раздражение у военно-политического руководства России, - Череватый

Бахмут стал "символом беспомощности" оккупантов, потому что, посягая на половину Украины, за шесть месяцев они не могут взять районный центр.

Об этом сообщил представитель Восточной группирования Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Бахмут остается основным направлением удара врага. Оккупанты сосредоточили на этом направлении артиллерию, РСЗО, танки, пытаясь прорвать украинскую оборону.

"Враг при этом несет тяжелые потери. Только за эти сутки было 175 обстрелов, более 20 боеприкосновений, враг потерял там 77 человек убитыми и 125 ранеными", - сказал Череватый.

В направлении Кременной, по его словам, враг также несет потери, инициатива там – по ВСУ.

В попытке захватить Бахмут оккупанты сменили тактику: они уже не действуют в составе ротных или батальонно-тактических групп, а разбиваются на немногочисленные группы до 20 человек и рассредоточенно идут по полю боя, стараясь максимально приблизиться к передовым позициям ВСУ. Оккупантов уничтожают артиллерией, минометами и стрелковым оружием.

По словам Череватого, Бахмут для россиян стал "точкой невозвращения", и они пытаются достичь на суше "хоть какой-то победы".

"Бахмут стал символом их беспомощности, потому что за шесть месяцев они не могут взять элементарный районный центр, перед тем декларируя, что они возьмут то ли всю, то ли пол Украины. Это вызывает определенное раздражение у военно-политического руководства", - добавил он. .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянам под Бахмутом не дают отдохнуть и постоянно избивают их. Это наша стратегия войны, - Череватый