Рашисты обстреляли Авдеевку из "Градов", - ОВА

На протяжении ночи россияне совершали единичные обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении ночью под огнем оказалось Островское Кураховской громады - повреждено заведение культуры, магазин и 5 частных домов. Утром россияне обстреляли Авдеевку из Градов – без жертв, объемы разрушений устанавливаем.

"На Горловском направлении 1 человек ранен в Ивановском Бахмутском обществе. В Бахмуте поврежден магазин, в Часовом Яру - гараж. На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы на окраинах Северской громады, также были прилеты по Торскому и Заречному Лиманской громады. Без пострадавших. Каждое российское преступление. документируем!", - информирует глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА