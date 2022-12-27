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Россия угрожает ядерным оружием, когда отчаивается из-за провалов, - Боррель

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Россия угрожает ядерным оружием, когда отчаивается из-за провалов, - Боррель
Россия возобновляет угрозы применения ядерного оружия, когда отчаивается от того, что его дела идут не так, как хочется.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и отчаивается, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС и большинство международного сообщества отвергают безответственный ядерный шантаж России.

"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это", – добавил Боррель.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Валентина Саюн c856325a
    Рашка як петух,не дожену,то хоч зігріюся.
  • Alex Alex 3b1a281f
    Європейці ще НЕ зрозуміли, що це і Є зміст всього буття члена ради безпеки ООН раSSії:
    погрози, шантаж, вбивства, брехня.....

    Ще раз для Борелів та макронів з ніхамерами та кнайселями: раZZія -це імперія Зла, країна терорист!!
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