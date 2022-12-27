За прошедшие сутки российские оккупанты убили 1 гражданского, 3 человека получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за прошедшие сутки погиб 1 гражданский, получили ранения - 3.