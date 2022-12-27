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США рассматривают альтернативные варианты статуса "государство-спонсор терроризма" для РФ, - Маркарова

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США рассматривают альтернативные варианты статуса "государство-спонсор терроризма" для РФ, - Маркарова
Ключевым приоритетом на 2023 год, над которым работает весь дипломатический корпус, является предоставление России правильного статуса.

Об этом в интервью Суспильному сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

Она пояснила, что существует статус, называемый страна-спонсор терроризма. Туда входят 4 страны: Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Маркарова пояснила, что Украина достаточно долгое время ведет переговоры с партнерами о том, что Россию необходимо добавить в этот список для того, чтобы "ее называли правильно и чтобы включились ограничения, позволяющие еще больше изолировать РФ".

"Мы конечно понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или другой территории. А Россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избран. Они все военные преступники. Все они занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос - это как мы назовем, так сказать, Россию, другой вопрос - что за этим названием будет стоять", - отметила посол.

Она рассказала, что один из альтернативных вариантов, которые обсуждался и еще не принят, это найти новую категорию для России и принять новый закон в Конгрессе, назвав РФ страной-агрессором, или страной-террористом, или страной-агрессором, совершающей террористические акты в отношении гражданского населения.

"Это сейчас в активном обсуждении. Для нас это приоритет, потому что мы хотим первое – назвать правильно и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное – это что же будет в сущности этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения как с точки зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспортных, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это все еще в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США еще дискутируют о признании России страной-спонсором терроризма, - Маркарова

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • piligrim
    всі сили кинуті на те, аби вигадати дипломатичний термін, який не охрестить прямо війну війною, загарбника загарбником, шантажиста шантажистом, терориста терористом... Якби він напав на НАТО чи США, над словесами ніхто не мудрував би... Але то теж гібридне. Нехай чаклують, аби озброєння передавали вдосталь та своєчасно...
  • Garry Grant
    Нехай просто визнають лаптестан нацистським режимом. Кацапи ********** вішати цей ярлик на всіх підряд. Ото в них рвануть пердаки.
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