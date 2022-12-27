Дефицит мощности в энергосистеме несколько сократился, растет потребление, - "Укрэнерго"

На 27 декабря дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

"Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", - говорится в сообщении.

В этой связи во всех областях установлены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Также напоминается, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Заживлены все объекты критической инфраструктуры.

Также читайте: В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"

"Впрочем, не забываем, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Поэтому энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", - добавляют в "Укрэнерго".