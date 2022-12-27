В Черном море находятся до 10 кораблей РФ, среди которых 3 ракетоносителя с 16 "Калибрами", - ВМС

По состоянию на 27.12.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 16 ракет.