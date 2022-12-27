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Российский военный в Камчатке приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за отказ воевать против Украины

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Российский военный в Камчатке приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за отказ воевать против Украины
Военнослужащий из Камчатки Алексей Бреусов приговорен к году и восьми месяцам лишения свободы за отказ участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Против Алексея Бреусова возбудили дело по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ "Неисполнение приказа".

Судя по материалам дела, 6 октября военнослужащий, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский, с нарушением устава внутренней службы в ВС РФ отказался от участия в боевых действиях, тем самым не выполнил приказ командира воинской части. С чем был связан его отказ - неизвестно", - говорится в сообщении.

35-й военный гарнизонный суд приговорил Бреусова к году и восьми месяцам колонии-поселения. Осужденный оспорил приговор в Тихоокеанском флотском суде.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Лучше макароны в тюрьме , чем опарыши в животе .
  • FT FT
    Выйдет через год будет единственным мужиком на деревне. Будет у баб на расхват. Баб с белыми жигулями будет менять как перчатки
  • Сергей Сергей b6462634
    "Судячи з матеріалів справи, 6 жовтня військовослужбовець, перебуваючи у військово-слідчому відділі СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський, з порушенням статуту внутрішньої служби у ЗС РФ відмовився від участі у бойових діях, тим самим не виконав наказ командира військової частини. Із чим була пов'язана його відмова - невідомо", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3389546

    Ну чому ж невідомо? Він просто вирішив вибрати життя, аніж смерть за якогось *****.
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