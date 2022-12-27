После взрывов на аэродроме "Энгельс" россияне рассредоточили авиацию, однако угроза массированного обстрела не миновала, - Воздушные силы

Россияне рассредоточили самолеты с аэродрома Энгельс после вчерашних взрывов. Поэтому активность вражеской авиации к вечеру была существенно уменьшена.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, на этом аэродроме все же остается определенное количество самолетов.

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, говорится об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать… После этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена", - сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что угроза массированных ракетных обстрелов не миновала, и, возможно, россияне лишь внесли определенные коррективы в свои планы.

"Президент и высшее военное руководство подчеркивают, что угроза не миновала, оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти", - отметил спикер.

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