В России уволили генерала ФСБ Черновольцева. Он был куратором НИИ, где разработали яд для Навального, - СМИ
Об этом со ссылкой на источники пишет российское издание Insider, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, сотрудники института, куратором которого являлся Черновольцев, принимали участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.
Также в ведении Черновольцева находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.
По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя чекисту такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.
Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных Путина: "Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо".
Другой сотрудник из ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции на Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".