На берегу Каховского водохранилища в Энергодаре фиксируют передвижение вражеской техники, - глава Никопольского РВА Евтушенко
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На временно оккупированном берегу Каховского водохранилища, на территории захваченного Энергодара, зафиксировано передвижение вражеской техники.
Об этом в Телеграме написал начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано передвижение техники противника на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий по возможности находиться в зданиях и избегать открытых территорий", - говорится в сообщении.