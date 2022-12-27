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Тайвань на фоне напряжения с Китаем увеличил срок военной службы

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Тайвань на фоне напряжения с Китаем увеличил срок военной службы
Обязательная военная служба на Тайване будет увеличена с 4 месяцев до 1 года. Это делают, чтобы усилить боеготовность региона против потенциальных атак Китая.

Изменения начнут действовать 1 января 2024 года, сообщила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Укринформ.

Цай Инвэнь также пообещала увеличить месячную зарплату призывников с текущей начальной зарплаты в 6 510 тайваньских долларов (212 долларов США) до 26 307 тайваньских долларов (856 долларов США) для покрытия их основных ежедневных расходов.

Ожидается, что решение коснется призывников, родившихся 1 января 2005 года и позже. Решение об увеличении срока военной службы на Тайване было принято после того, как Цай Инвень провела встречи в Офисе главы администрации с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения экономической и национальной безопасности Тайваня после месяцев дискуссий на фоне российского вторжения в Украину.

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Эксперты, однако, предупреждают, что реализация программы может быть сложной, учитывая нехватку офицеров на Тайване для обучения призывников, а также нехватку ресурсов и средств, необходимых для расширения режимов обучения.

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Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    Оно вчора вже одні такі герої з південної кореї показали, на що витрачали гроші американців - і безпілотника збить не змогли, і літака свого роздовбали. ******* позоріще. І це враховуючи що Сеул знаходиться на такій мізерній відстані від кордону з **********, що ******** туди ствольною артою без проблем закидатимуть, без всяких там балістичних ракет і безпілотників. Я б на місці міністра оборони південної кореї вже б застрілився, маючи такий результат своєї діяльності.
    Якщо маєте дегенерата-сусіда, ********* на голову, треба мати гарну професійну армію, а не думати, що можна відпетляти, будуючи асфальт і катаючись на лижах.
  • izzabaru
    Китайський плакат 1970 року. "Обов'язково звільнимо Тайвань!" 一定要解放台湾!

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