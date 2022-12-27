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Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания. КТО ОНИ

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Во время выполнения боевого задания на территории России погибли четыре украинских воина: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарня".

О "ликвидированной на границе с Брянской областью украинской диверсионной группе" в понедельник, 26 декабря, сообщили российские пропагандисты.

Юрий Горовец родился 14 июня 1988 года.

"Ушел воевать за Украину сразу после начала российской агрессии в 2014 году. Прошел Иловайск, защищал Мариуполь. Успешный диверсант. Это был его далеко не первый разведывательный выход. Как утверждают россияне, он был руководителем диверсионной группы", - отмечает издание.

Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания 01

Юрий Горовец

В феврале 2021 года активисты пикетировали офис телеканала "НАШ", обвиняя его и его владельца в работе на РФ и требуя закрыть канал. Следствие утверждало, что во время событий Горовец пытался отобрать микрофон у репортера канала "Наш" Алексея Пальчунова и якобы несколько раз ударил его по лицу. В случае признания виновным ему грозило 5 лет за решеткой.

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Представитель Генштаба Андрей Ковалев рассказал: "В украинском националистическом движении – это был легендарный мужчина. Националист, принципиальный практикующий православный христианин, богослов. Чтобы понять уровень его веры в Бога – только иллюстрация. В среде практикующих христиан и патриотов он заслужил псевдоним - "Святоша. Это свидетельствует о многом".

Максим Михайлов родился 24 августа 1990 года.

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Максим Михайлов

"Максим Непийпиво был настоящим другом. Очень колоритный, всегда в шароварах, вышиванке и с козацкой трубкой. О том, сколько ты убил, врагов будут слагать легенды, как и о том сколько девичьих сердец ты разбил. Максим ездил на Кубань еще до Майдана, организовывать протесты в РФ", - вспоминает лидер ОО "Национальное сопротивление" Алексей Свинаренко.

Тарас Карпюк родился 30 августа 1990 года.

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Тарас Карпюк

Он одним из первых пошел на войну в 2014 году. Под Иловайском в близком контакте с врагом его ранило. Тарас долго лечился. После начала полномасштабной войны ушел на фронт.

Богдан Лягов родился 11 февраля 2003 года.

Группа украинских защитников погибла на территории РФ во время выполнения задания 05

Богдан Лягов

Вспоминает Богдана побратим, служивший в другой воинской части: "С начала войны девятнадцатилетний парень начал воевать. Сразу вызвался в диверсионную группу. Можете представить количество удачных операций с февраля… Общались с ним время от времени. Парень очень смелый. Всегда вызывался добровольцем. И хотя из-за юного возраста сетовал, что часто не берут на самые сложные задачи, но Аполлон был счастлив. Его считали гениально способным, потому что показывал одни из лучших результатов по физической и тактической подготовке. Все побратимі считали, что война – это его призвание".

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Вечная память героям!
  • Oleksandr Ivashura
    Не могли вони не прихопити бодай декількох свинособак до пекла під час сутички. Там щось інше. Мабуть втрапили на мінне поле. Мають бути представлені до Героїів України. Всі четверо.
  • Hanka Panyanka
    дуже-дуже сумно..., як завжди гинуть найкращі..., молоді, талановиті, красиві..., наша гордість й цвіт...
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