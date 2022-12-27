Факты свидетельствуют, что Путин не хочет переговоров о завершении войны, - глава МИД Италии Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил сомнение в готовности президента РФ Владимира Путина вести переговоры о завершении войны и отметил, что его слова расходятся с действиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Таяни, Путин заявляет, что хочет начать переговоры по мирному урегулированию, но "факты говорят нам "нет".

"Если бы эта готовность была правдивой и искренней, я считаю, что не было бы этого обстрела в канун Рождества. За словами Путина не следуют факты" – сказал он.

Министр отметил, что подтверждением реальной готовности российского руководства к диалогу могло бы стать решение по Запорожской АЭС. Но, добавил он, таких сигналов пока не поступало.

Он также подтвердил, что Италия продолжит отправлять оружие Украине.

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