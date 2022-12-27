Санкции против РФ не остановят войну, но усложнят Путину финансирование военной машины, - Боррель

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну, и убежден, что их действие станет более заметным со временем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Его спросили, считает ли Боррель санкции ЕС против РФ эффективными. Он ответил утвердительно.

"Санкции, в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дилпоматическими усилиями, дают свои плоды. И чем больше времени пройдет, тем болезненнее они станут для руководства в Кремле и российской экономики", - пояснил дипломат.

Он отметил, что главная цель санкционных ограничений – усложнить Путину финансирование военной машины РФ.

"Санкции – это не панацея, они сами по себе не остановят войну. Это лишь один из задействованных нами инструментов, но уже очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться", - добавил Боррель.

Он отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6%, больше всего среди стран Группы двадцати; что из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, составлявших около 40% ВВП России и поддерживавших 5 млн рабочих мест, а ЕС уже на 90% сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа.

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