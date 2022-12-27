Церкви оккупанта не место в Украине, - Порошенко призывает власти привести украинское Православие в соответствие с Томосом
Он призвал власти продолжить начатую в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Наконец с задержкой более трех лет Конституционный Суд признал соответствующим украинскому законодательству наш закон об истинном названии московской церкви. Поздравляю с мудрым решением!", – написал Порошенко в Facebook.
"Три года Украина и украинский народ ждали приведения ситуации в украинском Православии в соответствие с Томосом Вселенского Патриарха. Московская церковь не должна маскироваться под украинскую, церкви оккупанта не место в Украине! Органам исполнительной власти предстоит завершить начатую еще в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви", - подчеркнул Порошенко.