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Маск ответил на "прогнозы" Медведева: Самые абсурдные, которые я когда-либо слышал, удивительная неосведомленность

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Маск ответил на "прогнозы" Медведева: Самые абсурдные, которые я когда-либо слышал, удивительная неосведомленность
Миллиардер Илон Маск прокомментировал "футуристический прогноз" заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительно недостаточную осведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал "футуристический" прогноз на 2023 год. В нем он, в частности, заявил, что ЕС распадется, Венгрия и Польша захватят Запад Украины, а Маск станет президентом США.

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Топ комментарии

  • Urs
    комментарии Маска так же не интересны, как и прогнозы медведева.
  • Юрий 60e2549a
    Не може він бути президентом США. Він не народився в США.
  • Андрій Саган
    а димон уже было решил что маск его другом стал... а тут такой удар под дых
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