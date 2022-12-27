Маск ответил на "прогнозы" Медведева: Самые абсурдные, которые я когда-либо слышал, удивительная неосведомленность

Миллиардер Илон Маск прокомментировал "футуристический прогноз" заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительно недостаточную осведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал "футуристический" прогноз на 2023 год. В нем он, в частности, заявил, что ЕС распадется, Венгрия и Польша захватят Запад Украины, а Маск станет президентом США.

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