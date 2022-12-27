В портах Украины арестовано имущество российского олигарха Усманова на 2 млрд грн, которое он хотел передать на нужды ВС РФ, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.
Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн.
Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова.
После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.
"По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок", - говорится в сообщении.
Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы Москвы.
По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.