"Слуга народа" Камельчук не задекларировал квартиру в центре Киева. Ему сообщили о подозрении, - САП

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию народному депутату Украины.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении не указано имя депутата. По данным агентства "Интерфакс-Украина", это "слуга народа" Юрий Камельчук.

"27 декабря 2022 года во исполнение поручения руководителя САП прокурор с участием детектива НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции закона Украины от 04.12.2020 №1074-ІХ) - умышленное внесение заведующего недостоверных сведений к ежегодной декларации за 2020 год", - говорится в сообщении САП.

По информации прокуратуры, установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года для проживания в Киеве.

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Также, как отмечается в сообщении, народный избранник не указал непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более 48,8 тыс. долларов.

"Учитывая, что кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, эти сведения подлежали обязательному внесению в декларацию", - отмечается в сообщении. Расследование начато по материалам НАПК.

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Камельчук – уже третий "слуга народа", которому в течение декабря сообщают о подозрении в недостоверном декларировании. 14 декабря такое подозрение получил Владимир Гевко, а 15 декабря – Максим Пашковский.