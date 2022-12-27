Лукашенко и Путин встретились в музее

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Российском музее в Санкт-Петербурге. Это десятая их встреча с начала года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Путин и Лукашенко провели переговоры под картинами в одном из залов Российского музея.

Путин назвал это "общением в красивых интерьерах". Также в музее был организован рабочий завтрак.

По словам Александра Лукашенко, он накануне поздно вечером обсудил с президентом России много вопросов, и "много точек над "и" были расставлены".

"Мы продолжаем наш минский диалог, он касался преимущественно экономики", – цитирует Лукашенко российский "Интерфакс".

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Как написал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили "клубные перстни" с новогодними поздравлениями, специально подготовленные к встрече.

Во встрече в Петербурге участвовали, кроме Лукашенко и Путина, лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Таджкистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Армении.