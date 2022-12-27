Ермак влияет на все органы власти в Украине, он вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале УП.

В материале отмечается, что влияние Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником.

"Ни Дмитрий Табачник при Кучме, ни Виктор Балога при Ющенко, ни Сергей Левочкин при Януковиче – и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак. Действующий глава ОПУ вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, курирует сверхсложные процессы типа получения гарантий безопасности Украиной", - пишет издание.

По данным УП, Ермак занимается международными переговорами, санкциями, обменом пленных, регулярными контактами с советником Байдена Джеком Салливаном, внутренней политикой, расстановкой кадров на высшие должности и даже продлевает на должность посла бывшую сексологиню без дипломатического опыта.

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"Вы думаете, Кулеба – министр иностранных дел? Телефон Ермака – вот Министерство иностранных дел", - говорят собеседники издания на Банковой.

"В Украине не осталось ни одного органа власти, на который не смог бы влиять Ермак. ... При этом в украинском законодательстве нет ни одного документа, который бы давал право главе ОПУ влиять на чиновников за пределами Офиса. На своей должности Ермак сумел так выстроить позиционирование и близость с президентом, что политический класс воспринимает их как одно целое, то, что глава ОП остался рядом с президентом во время войны, еще больше их сблизило.

В то же время, связанность с Зеленским не передает главе ОПУ больших симпатий со стороны рядовых украинцев. К Андрею Ермаку пристает даже самый мелкий негатив. Как следствие, несмотря на неслыханное влияние и широту контактов, представить любое самостоятельное политическое будущее главы ОП без Зеленского очень сложно. Хотя в украинской политике еще труднее предусмотреть что-то определенное", - подытожили авторы материала.

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