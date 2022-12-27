Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсудили реализацию предыдущих решений касательно Бахмута и Кременной

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, участники заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

"На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

По данным Офиса Президента, к заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, т.е. и. о главе СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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