Украина вернула тела 42 павших защитников
3 1444
В Украине продолжают возвращать домой тела Героев, погибших в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Офис Уполномоченного из пропавших без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших. Всего Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 86 говорится в сообщении.