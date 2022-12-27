Взрывы на аэродромах могут осложнить для России удары по энергосистеме Украины, - NYT

Украина наносит более решительные удары по целям в глубине российской территории. По оценкам Киева, вооруженные силы РФ ведут боевые действия на грани своих обычных возможностей.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пока украинские удары по аэродромам в сердце России, якобы, не нанесли значительного вреда, отмечает издание. Но эти атаки заставили Россию переместить самолеты дальше на восток, что потенциально осложнило террористическую кампанию по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины.

NYT отмечает, что Россия запускает крылатые ракеты с бомбардировщиков, взлетающих с пострадавших аэродромов. Более того, взрывы на российских аэродромах могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты.

Учитывая широко распространенное в Киеве среди чиновников и гражданских мнение о том, что Россия не может сделать Украине больше, чем она уже делает, если не считать ядерной интенсификации, привлекательность уничтожения ракетного потенциала РФ на ее территории превосходит любые эскалационные опасения.

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Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что украинские военные без колебаний наносят удары по аэродромам, топливным хранилищам и складам с боеприпасами, которые являются законными военными целями.

Нанесение ударов по объектам в Крыму и трансграничные артиллерийские дуэли стали обычным делом, поскольку война приблизилась к России и временно оккупированному полуострову. "Никакой реакции. Почему? Потому что у россиян просто нет для этого возможностей", – отмечает Грабский.

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NYT отмечает, что дальние удары Украины совпали с сокращением запасов крылатых и тактических баллистических ракет в России.