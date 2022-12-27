В Николаевской области взорвалась мина, прибившаяся к берегу
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В Николаевской области в районе села Коблево взорвалась морская мина, которую прибило к берегу.
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в телеграме, передаёт Цензор.НЕТ.
"Вражескую мину обнаружили полицейские сегодня в Коблево. К берегу ее прибило из-за шторма, и она взорвалась. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Шайхет.
Также он добавил, что таких опасных предметов очень много, поэтому нужно быть бдительными и не подвергать себя и своих близких опасности.