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Около тысячи крымских татар выехали в Турцию после того, как Россия объявила мобилизацию, - Анкара

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Около тысячи крымских татар выехали в Турцию после того, как Россия объявила мобилизацию, - Анкара
После объявления Россией мобилизации, в том числе и на территории оккупированного Крыма, с полуострова в Турцию выехали около тысячи крымских татар.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Серим, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство президента Украины в АРК.

"Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар", - говорится в сообщении.

Постоянная представительница Тамила Ташева встретилась с замминистра в рамках визита в Турцию. Она призвала поддержать "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также стороны обсудили проблему политических заключенных. Эта тема остается в повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ.

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Топ комментарии

  • Serhiy Talatynnik
    Ці *************** де завгодно.
  • Підлога Маккартні
    Крым переименовать в Симферопольскую область, а город севаШтополь в районный центр!!!
  • три - пятнадцать
    близько 7 мілліонів українців після ***** виїхали за кордон - в більшості жінкі і діти...
    це покоління - повернуться?
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