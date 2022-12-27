Если США перестанут давать Украине деньги и оружие, то война прекратится, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в рождественском интервью.

По его словам, этот год был самым опасным за последние тридцать лет. Венгрия же столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, в то же время рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Орбан подтвердил позицию Венгрии, что в войне необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет" – заявил он.

Относительно позиции Венгрии он отметил, что Венгрия является "провенгерской".

"Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы находимся на венгерской стороне истории. ... Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", - подытожил Орбан.

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