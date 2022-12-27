Россияне обстреляли оккупированные Олешки в Херсонской области. Ранены 5 человек, есть погибший, - мэр Рыщук

Российские захватчики обстреляли временно оккупированные Олешки в Херсонской области, в результате чего погиб человек, а 5 человек получили ранения.