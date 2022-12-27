Россияне обстреляли оккупированные Олешки в Херсонской области. Ранены 5 человек, есть погибший, - мэр Рыщук
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Российские захватчики обстреляли временно оккупированные Олешки в Херсонской области, в результате чего погиб человек, а 5 человек получили ранения.
Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов оккупантами города Олешки повыбивало окна в многоэтажке ЖИТЛОСЕЛИЩЕ 5А", - говорится в сообщении.
По его словам, в результате обстрела оккупантов 5 человек получили ранения, также есть погибший.