Создания необходимой наступательной группировки в Беларуси не наблюдается, - ГПСУ

Пограничники на сегодняшний день не отмечают создания в беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории рб.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Создание необходимой наступательной группировки, которая бы была готова по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории беларуси, не отмечается. беларусь и россия постоянно нагнетают ситуацию... путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений, в т.ч. маневрами по перемещению техники, проверки боеготовности войск и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого союзного государства. Однако их численный состав не меняется, как и характер действий. Подразделения меняются на ротационной основе", - сказал представитель ГПСУ.

Он заверил, что пограничные подразделения и другие составляющие Сил обороны Украины, которые усиливают границу с беларусью, готовы к развитию событий.

По словам Демченко, Государственная пограничная служба нарастила оборонные позиции по линии государственного рубежа и пограничью, работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что подразделения Сил обороны постоянно отрабатывают меры взаимодействия. Проводится минирование территории, усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля, для мониторинга используются беспилотники. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с беларусью, от Волыни до Черниговской области.

"Украина хорошо понимает, что россия всячески пытается втянуть беларусь в открытую войну или может попытаться использовать это направление для повторного вторжения", - подчеркнул Демченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы на аэродромах могут осложнить для России удары по энергосистеме Украины, - NYT