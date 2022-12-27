Создания необходимой наступательной группировки в Беларуси не наблюдается, - ГПСУ
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Создание необходимой наступательной группировки, которая бы была готова по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории беларуси, не отмечается. беларусь и россия постоянно нагнетают ситуацию... путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений, в т.ч. маневрами по перемещению техники, проверки боеготовности войск и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого союзного государства. Однако их численный состав не меняется, как и характер действий. Подразделения меняются на ротационной основе", - сказал представитель ГПСУ.
Он заверил, что пограничные подразделения и другие составляющие Сил обороны Украины, которые усиливают границу с беларусью, готовы к развитию событий.
По словам Демченко, Государственная пограничная служба нарастила оборонные позиции по линии государственного рубежа и пограничью, работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются.
Представитель ГПСУ подчеркнул, что подразделения Сил обороны постоянно отрабатывают меры взаимодействия. Проводится минирование территории, усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля, для мониторинга используются беспилотники. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с беларусью, от Волыни до Черниговской области.
"Украина хорошо понимает, что россия всячески пытается втянуть беларусь в открытую войну или может попытаться использовать это направление для повторного вторжения", - подчеркнул Демченко.