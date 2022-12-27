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Европа должна готовиться к возможному блэкауту, риск вырос из-за войны РФ против Украины, - министр обороны Австрии Таннер

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Европа должна готовиться к возможному блэкауту, риск вырос из-за войны РФ против Украины, - министр обороны Австрии Таннер
Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что Европейский Союз должен готовиться к возможному полному отключению электроэнергии, риск чего значительно возрос в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Вероятность того, что в ближайшее время произойдет отключение электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза, очень высока. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда", - сказала глава Минобороны Австрии.

Она напомнила, что сценарий широкомасштабного обесточивания в ЕС австрийские военные прогнозировали еще в 2020 году, и этот риск значительно возрос в связи с войной в Украине.

"Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Не стоит делать вид, что это только теория. Мы должны готовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и в Европе", - подчеркнула Таннер.

Министр рассказала, что в Австрии к возможному блэкауту готовятся вооруженные силы и министерство внутренних дел, проводя совместные учения и осуществляя просветительские кампании среди населения.

"Мы регулярно практикуем кризисные операции по отключению электроэнергии. До 2025 года мы вложим всего 180 миллионов евро для расширения 100 "казарм самообеспечения", которые имеют достаточное энергообеспечение и могут эксплуатироваться с электроснабжением", - добавила она.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    міністр оборони закликає готуватися до блекауту,я думав цим має займатися міністр енергетики)) я вважую що,міністр оборони,має готувати війскових аби дати відсіч тому хто цей блекауту буде створювати.
  • Stanislav Bryzhyk
    Це не міністр, це справжня міністерка.
    Може, щоб таке не сталося, треба не мичать про неможливість перемоги над бидлом-агресором, що розхв'язало в 21 столітті війну в центрі Європи, а допомогати ******* русню? І не відсилаючи каски і сухий спирт разом з перев'язочними пакетами, а по-справжньому - даючи зброю, патрони і може навіть добровольців? Або принаймні якщо зі зброєю все дуже ******, можна ж закрити кордони для кацабидла і депортувати з країни всіх мАААААцковскагАААвАААрящіх, це теж чудово діє?
  • Alexander Savely
    сьогоднi панi оборонна мiнiстерка розп#здiлася не в тему. може "волшєбный чємоданчiк" отримала, а може на змiну погоди, до дождю, наприклад.
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