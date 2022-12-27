Несмотря на войну, государство выполнило все социальные обязательства в этом году, - Шмыгаль

Несмотря на войну, государство выполнило все свои социальные обязательства перед гражданами в 2022 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами. Сделали почти невозможное. В сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что государство осуществило все запланированные на 2022 год повышение выплат. Так, провели индексацию, в частности, впервые проиндексировали военные пенсии.

"Успешно реализуем инициированную президентом Владимиром Зеленским программу поддержки пенсионеров в возрасте 80+. В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. Всего выплатили пенсий более чем на 575 млрд грн. Только в декабре перечислено пенсий на 51,4 млрд грн", - добавил глава правительства.

Также он сообщил, что в Украине была создана система централизованного начисления выплат. Это позволило платить пособия, субсидии и льготы людям, находившимся на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом, выплатами охватили более 5 млн семей.

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