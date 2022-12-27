Илащук о своем назначении послом в Болгарии: "Годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев"

Новая госпожа посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, ранее работавшая специалистом по сексологии и драгоценным камням, прокомментировала свое назначение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Один из подписчиков телеграм-канала Илащук, созданного, чтобы делиться важной информацией, задал прямой вопрос: "За какие заслуги Вас назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом? Расскажите, пожалуйста, о своем невероятном опыте".

"В ближайшее время я буду делиться подробностями своего опыта, умений и навыков, которые мне удалось получить при учёбе на историческом факультете и годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира" , – ответила посол пользователю.

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Пользователь, в свою очередь, добавил: "Спасибо! Буду очень ждать! По моему мнению, очень много молодых людей будут брать с Вас пример, и ждать от Вас крутых кейсов: с кем и где нужно общаться/работать, да и вообще что нужно делать, чтобы получить столь высокую должность. Я, да и все заинтересованные люди очень ждем Вашу крутую историю, которая вдохновит миллионы".

Впоследствии на канале появилось сообщение, в котором Илащук обещает объяснить, почему именно её назначили на должность полномочного посла Украины в Болгарии, "чтобы раз и навсегда развеять все мифы и домыслы".

"Для этого, я ежедневно в течение нескольких дней буду делиться с вами своим жизненным опытом и путём, который мне пришлось пройти.

А начну я с своего детства, с рассказа о моей любви к народной культуре Украины и моему родному краю.

Поскольку именно в детстве мои родители привили любовь к родной земле, родному языку и мировоззрению украинского народа", - сообщила дипломат.

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Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.

СМИ уточнили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.