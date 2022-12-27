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Украинцев ждет тяжелая зима, США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен

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Украинцев ждет тяжелая зима, США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы отремонтировать, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякуємо за терпіння, розуміння і підтримку.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    важко уявити щоби було аби США та сусіди-друзі та Европейські пратнери не прийшли нам на допомогу...
  • Alex Bylim acfe5d4d
    шо б вона стала не такою важкою, треба поставити ракети на 300-500км шо б можливо було хєрачити інфраструктуру рашистів
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