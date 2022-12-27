В Черниговском ОВА признали факт невозвращения половины "волонтеров" из-за границы

У руководителя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса признали факт существования схемы по переправке уклонистов за границу через систему "Шлях", о которой сообщил глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Сергей Козырь.

Соответствующий комментарий к сообщению главы ВСК опубликован на сайте Черниговской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, глава парламентской ВСК по результатам заседания комиссии в Чернигове 12 декабря опубликовал сообщение, в котором, в частности, отметил, что проверка случайных лиц, выезжавших за границу через систему "Шлях" как волонтеры, дала "впечатляющие результаты". Каждый второй из тех, кто пересек границу на выезд, не вернулся в Украину.

"Да, мы признаем этот факт. Это очень болезненная цифра. Ведь среди этих 22 человек есть волонтеры, которые даже имели письма от воинских частей. А были случаи, когда люди 1-2 раза выезжали и возвращались, а на третий, собрав средства, не вернулись", - говорится в комментарии ОВА за подписью советника Чауса, Андрея Подорвана.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Черниговской области еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста. Стоимость такой услуги составила 5 тыс. долларов. По данным следствия, подозреваемые за вознаграждение в размере 5000 долларов США вносили недостоверные данные в систему "Шлях". Таким образом, призывникам разрешался выезд за пределы Украины как волонтерам-водителям.

Читайте также: В парламенте требуют разобраться, почему глава Черниговской ОВА Чаус ездит на переданном для армии джипе за 2 миллиона гривен