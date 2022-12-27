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В Черниговском ОВА признали факт невозвращения половины "волонтеров" из-за границы

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В Черниговском ОВА признали факт невозвращения половины "волонтеров" из-за границы
У руководителя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса признали факт существования схемы по переправке уклонистов за границу через систему "Шлях", о которой сообщил глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Сергей Козырь.

Соответствующий комментарий к сообщению главы ВСК опубликован на сайте Черниговской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, глава парламентской ВСК по результатам заседания комиссии в Чернигове 12 декабря опубликовал сообщение, в котором, в частности, отметил, что проверка случайных лиц, выезжавших за границу через систему "Шлях" как волонтеры, дала "впечатляющие результаты". Каждый второй из тех, кто пересек границу на выезд, не вернулся в Украину.

"Да, мы признаем этот факт. Это очень болезненная цифра. Ведь среди этих 22 человек есть волонтеры, которые даже имели письма от воинских частей. А были случаи, когда люди 1-2 раза выезжали и возвращались, а на третий, собрав средства, не вернулись", - говорится в комментарии ОВА за подписью советника Чауса, Андрея Подорвана.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Черниговской области еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста. Стоимость такой услуги составила 5 тыс. долларов. По данным следствия, подозреваемые за вознаграждение в размере 5000 долларов США вносили недостоверные данные в систему "Шлях". Таким образом, призывникам разрешался выезд за пределы Украины как волонтерам-водителям.

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Топ комментарии

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    За слова про Юсупову зможеш відповісти, якщо запитають?
  • Drbest Good
    А в чем проблема?

    » Из 22 человек …там есть и волонтеры…»

    Сколько там этих невернувшихся « аолонтеров»???

    Один? Два? Три? - Сколько???

    Ведь установить их не трудно- все записано. Все фамилии Есть.
    Посчитать до 22х проблема?

    Почему в этом заявлении нет конкретики?

    Обьяснения:
    1. Они сами дали разрешения, сами пропустили и теперь не хотят нести ответственность.

    2. Отводят от себя внимание, что давали за бабки липу и перебрасывают внимание на волонтеров.

    3. Сознательно дискредитируют волонтерское движение.

    PS. цензор давал примеры успешной работы волонтеров. Выглядело все это убедительно.

    Но не исключено, что мошенники тоже есть.
    Поэтому, если у читателей есть примеры недобросовестной работы, то это надo обязательно публиковать.
  • Олександр САТ РЕМ
    Видно, зразу, що справжній мужик писав.
    Немає ніякої рівності між чоловіком та жінкою. Це в мирний час на ситому Заході можуть фемінки та лгбтня свої вистави влаштовувати. А коли приходять важкі часи - все стає на свої місця - тягне на собі ношу ЧОЛОВІК.
    Є звичайно в нас і жінки - Волонтери, медики, військові - честь їм і хвала
    Але в центрі важких і смертельних подій - на 95% чоловіки.
    Тому ця вся гендерно - лгбтня не життєздатна.
    Але гірше цього - тільки НЕДОМУЖИК, який хоче перекласти відповідальність на слабку бабу
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