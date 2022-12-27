Россия под демилитаризацией ЗАЭС понимает замену военных на Росгвардию, Украину это не устраивает, - Минэнерго
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и соответственно создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян звучит то, что они хотят заменить вооруженные силы на Росгвардию. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.
При этом он добавил, что представители концерна "Ростатом" должны так же уйти с военными и "дать возможность украинскому персоналу спокойно и безопасно выполнять свою работу".
"Вот обязательные условия. И если мы сможем достичь согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но сейчас риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону", – отметил министр.