Новости • Война

Россия под демилитаризацией ЗАЭС понимает замену военных на Росгвардию, Украину это не устраивает, - Минэнерго

3 26213
Россия под демилитаризацией ЗАЭС понимает замену военных на Росгвардию, Украину это не устраивает, - Минэнерго
Россия предлагает в рамках демилитаризации оккупированной ее войсками Запорожской атомной станции заменить военных Росгвардией, но это абсолютно неприемлемо для Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и соответственно создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян звучит то, что они хотят заменить вооруженные силы на Росгвардию. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.

При этом он добавил, что представители концерна "Ростатом" должны так же уйти с военными и "дать возможность украинскому персоналу спокойно и безопасно выполнять свою работу".

"Вот обязательные условия. И если мы сможем достичь согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но сейчас риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону", – отметил министр.

Читайте также: Глава МАГАТЭ Гросси в Москве убеждал создать на ЗАЭС охранную зону

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Роман Марушка 5978a8d4
    Спочатку треба звільнити Мелітополь Бердянськ а тоді переговори по ЗАЕС і не потрібні бо вона буде оточена від постачання провізії і поповнення бойового складу.
    Головне оточити ЗАЕС запаси їжі води вичерпаються що далі робити ?
    Або тікати або полон
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    вопрос с ЗАЕС можно решить введя санкции против энергоатома ( 200 лярдов ), но запад сопротивляется.
  • FT FT
    Все выходящие от ***** тащат ноги почему то. Недавно Шойгу ноги волочил. Походу или укололи или подменили
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости