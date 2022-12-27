29 населенных пунктов Харьковщины до сих пор оккупированы, - глава ОВА Синегубов

Эвакуация из пока еще захваченных сел в Купянском районе Харьковщины проводится по запросам, связь с населенными пунктами власти и волонтеры поддерживают.

Об этом сказал на пресс-конференции начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в оккупации находятся 29 населённых пунктов, это менее 2% территории области. У нас есть связь с каждым населенным пунктом. Три из них находятся в "серой зоне" – на непосредственно их территории ведутся активные боевые действия. На запросы по эвакуации мы реагируем достаточно оперативно. Массовой эвакуации там нет. Люди, желающие уехать, уже это сделали", - сказал Синегубов.

На освобожденных территориях области, по его словам, до сих пор продолжаются стабилизационные мероприятия.

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"На территории проводились стабилизационные мероприятия, работа еще продолжается. У нас, к сожалению, еще большое количество уголовных производств, которые ведет Национальная полиция, областная прокуратура, Служба безопасности", - отметил начальник ОВА.

Напомним, после полномасштабного вторжения на Харьковщине войска РФ временно захватили 32% территории области. Некоторые населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов были освобождены в ходе контрнаступления ВСУ в мае, почти вся захваченная территория (населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Купянского районов) – в сентябре-октябре в ходе масштабной операции украинских защитников.